¿Se hartaron? Legarreta y Galilea Montijo confiesan a qué conductora de 'Hoy no 'soportan': VIDEO

Ciudad de México.- Por años han surgido diversas versiones de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo serían las 'manda más' del programa Hoy y que si alguna de sus compañeras o compañeros les caen mal, hacen de todo para sacarlas del equipo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la mañana de este jueves 5 de agosto las presentadoras estelares de Televisa hicieron un ejercicio de sinceridad y confesaron en plena transmisión en vivo qué integrante del matutino les agota la paciencia.

Todo ocurrió luego de que la periodista Shanik Berman explicara por qué Eiza González no podrá producir y protagonizar la serie biográfica de María Félix 'La Doña'. Al finalizar esta conversación, la rubia le pidió a Andy y a Galilea que le tuvieran tolerancia por el tema que iba a abordar.

'La Montijo' y Legarreta de inmediato replicaron a su petición y aseguraron que gracias a ella, han desarrollado el don de la paciencia.

Como se sabe, Berman ha metido en varios aprietos a las conductoras con sus polémicas declaraciones en Hoy. En una ocasión en pleno programa al aire, la periodista dio a entender que sufría violencia doméstica, pero en realidad no era así e hizo pasar un momento muy incómodo tanto a Gali como a Andy.

No, no se dice ''no nos peguen'', no tiene por qué pasar eso", dice Galilea molesta mientras Legarreta, incrédula, se lleva las manos al rostro.