Tras abandonar Televisa e ir a TV Azteca, actriz de 'Carita de Ángel' reaparece con dura noticia

Ciudad de México.- Daniela Aedo fue considerada como una de las actrices favoritas en los 2000 y sobre todo tras protagonizar la exitosa telenovela Carita de Ángel. Luego de alejarse de Televisa por unos años, la joven reapareció y dio una dura noticia.

A través de una entrevista exclusiva con el portal de TVNotas, la artista de 26 años compartió que hace unas semanas vivió graves complicaciones de salud debido a que los médicos le detectaron que tenía un riñón completamente lleno de piedras, razón por la que tuvo que ser llevada de emergencia al quirófano.

Me hicieron una resonancia. Yo llegué al hospital con un dolor que no podía. Me empezó a doler el lado izquierdo , y dije, no puede ser que algo duela así, casi que gritaba y ya ahí me explicaron que justo me van a hacer unos estudios para hacer un perfil metabólico porque hay gente que por genética drena mucho calcio por riñones y puede que me hagan alguna restricción alimenticia, y se acabó, o sea, muy aparatoso", contó.