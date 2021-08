Tras muerte de Sammy, Miguel Luis cambia a Televisa por 'VLA' y confiesa esto de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- A pesar de que toda su vida a trabajado para Televisa, durante la mañana de este jueves 5 de agosto el comediante y actor Miguel Luis apareció en la pantalla de TV Azteca como pocas veces y por una importante razón.

Resulta que el cómico y exintegrante del matutino Hoy brindó una entrevista a Venga la Alegría para mostrar su enojo contra Zuleika Garza, última pareja del fallecido Sammy Pérez y a quien acusan de haberlo abandonado cuando estaba en sus últimos momentos con vida.

Fue y lo aventó nada más, aunque se oiga mal, como un mueble viejo y eso no se vale. Espero que a esa señora nunca le hagan algo porque va a sentir algo duro en carne propia... Nada más Sammy me comentaba, pero yo no quiero saber nada de ella", dijo tajantemente.