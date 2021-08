VIDEO: Tras 14 años en 'Hoy', Galilea Montijo se 'despide' en vivo y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Galilea Montijo dejó en shock a más de uno en el foro de Televisa al hacer una fuerte confesión sobre cómo sería su despedida de este mundo cuando fallezca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mientras hablaban sobre el último adiós de la querida primera actriz Lilia Aragón, quien falleció este martes 3 de agosto, contaron que su última voluntad fue una muy particular: echar sus cenizas en un frasco de café para que luego la pusieran en la alacena.

Las conductoras Galilea, Andrea Legarreta y Martha Figueroa de inmediato reaccionaron: "Cuando su última voluntad es 'échame al frasco de Nescafé y ponme en la alacena', pues que la eche... al final suena como fuerte pero si ella así lo decía", dice Legarreta.

Luego de quedarse muy pensativa, Galilea sorprendió a todos sus compañeros al revelar sin tapujos cómo sería su despedida de este mundo y lo que le pidió a su familia antes de morir.

La tapatía de 48 años confesó cuál es su última voluntad y lo que le gustaría que hicieran con sus restos.

No sé si se pueda o no aventar las cenizas al mar, no sé si esté permitido o no; dicen que no pero la gente lo hace. Yo sí... y yo... ¿por qué quiero yo? porque toda la vida voy a cantar 'bajo el mar... bajo el mar'", dice mientras canta.