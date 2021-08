¡Cayó en bancarrota! Tras veto de Televisa y traicionar a TV Azteca, actor se integra a 'Hoy'

Ciudad de México.- Dos famosos actores sorprendieron al integrarse este viernes al programa Hoy luego de haber sido vetados de Televisa hace unos años y perder su contrato de exclusividad.

Se trata de los hermanos Germán y Freddy Ortega, mejor conocidos como Los Mascabrothers, quedaron fuera de Televisa hace unos años y perdieron su exclusividad, por lo que ambos se fueron a trabajar a TV Azteca, lo que les costó ser vetados por años.

En el 2020 regresaron con el programa cómico Relatos Macabrones, y traicionaron al Ajusco, sin embargo, tras terminar la temporada, Germán contó que sufrió fuertes problemas económicos derivados de la pandemia por Covid-19.

En febrero pasado, el actor contó en entrevista con Sale el Sol que incluso no tenía ni para pagar la luz. Al borde del llanto, reveló que su situación económica estaba atravesando por su peor momento pues teatros estaban cerrados. Debido a que participa en la obra El Tenorio Cómico, esto mermaba notablemente sus ingresos al no poder trabajar.

¿Cómo le voy a hacer para pagar... mi luz?, ¿cómo le voy a hacer para pagar...? (...) ¿Qué hago? Si yo estoy desesperado imagínate mis compañeros".

El actor se mostró sumamente preocupado por no tener ingresos y hasta aseguró que a raíz de ellos atravesaba por una fuerte depresión: "Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas... ¿a que grado esperemos a que llegue?, ¿a que me vuelva un loco y salga a correr como loco a la calle?, porque aguas, estamos en depresión, todos, muchos, estamos muy sensibles (...) yo vivo con tensión todo el día, porque me están hablando del banco".

Ahora, al parecer la situación mejoró para ambos actores ya que este viernes se integraron al matutino Hoy para ser jueces durante el reality Los Chiquillos de Hoy y fueron recibidos con los brazos abiertos.

Ambos quedaron tan fascinados con el talento que vieron en el reality de Las Estrellas que hasta invitaron a una de las participantes a que se integraran a su obra.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy e Instagram @programahoy