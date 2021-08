Chumel Torres destroza a AMLO por presumir las remesas como logro de su Gobierno

Ciudad de México.- El youtuber Chumel Torres volvió a descargar sus frustraciones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien recriminó que se adjudicara como logro el dinero que envían los connacionales, el cual obtienen con su esfuerzo en Estados Unidos.

Y es que la mañana de este viernes 6 de agosto, AMLO volvió a presumir que durante su administración se han incrementado las remesas, es decir, la cantidad de dinero que los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero, envían para sus familias en México.

Esto causó molestia en el creador de 'El Pulso de la República', pues considera que el hecho de que más mexicanos tengan que trabajar en EU y enviar dinero a su familia, es porque en México no hay empleos.

Las remesas no son un logro. Es gente que no encontró trabajo aquí porque está de la ver... Se fue. Manda dinero a su familia porque aquí está de la ver… Dejen de presumirlo. No sean de la ver..”, señaló.