¡Deja en shock! Tras vicios, cirugías y estar cerca de morir, actriz de Televisa hace fuerte confesión

Ciudad de México.- La actriz y modelo Carmen Campuzano, quien ha vivido experiencias bastante complicadas en el pasado al luchar contra las adicciones y el estar en una ocasión muy cerca de la muerte, causó furor al soltar una escandalosa confesión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Campuzano sufrió varias crisis por sobredosis y con ello, el calvario de cirugías estéticas para reconstruirle la nariz, pues había quedado totalmente irreconocible.

Aunque en su momento argumentaba se había "desfigurado" por una bacteria, sus allegados reconocían que había sido a causa de las drogas.

Afortunadamente, la modelo, quien debutó como actriz en Televisa para un capítulo de Como dice el dicho en 2016, ahora luce muy bien y bastante recuperada de los vicios que la llevaron a tocar fondo.

Incluso, hace unos meses mostró su nueva nariz en el programa del Ajusco Mímí contigo, donde habló de la la intervención de un especialista mexicano que conoció a través de un amigo, luego de que en un reality estadounidense le dijeran que no podían hacer nada para mejorar su aspecto en 2019.

Tras su paso por Televisa y TV Azteca, la actriz reapareció ante los medios para confesar que en su juventud rechazó a dos grandes figuras del cine de Hollywood.

Campuzano, quien en los 90's era considerada un referente de la moda y belleza, reveló todo sobre estas proposiciones de los actores en un encuentro con la prensa en la CDMX.

Más bien ellos se quedaron con las ganas, y te estoy hablando de un Steven Seagal, un Sylvester Stallone, pero quiero decirte que yo no soy trofeo de guerra de nadie", dijo en entrevista publicada en 'Sale el Sol'.

Cabe destacar que Carmen, de 50 años, tiene una relación con un hombre llamado Julio César Barragán, con quien confesó en el pasado que espera llegar pronto al altar pues está muy enamorada.

"Acercamiento y así en directo, o sea... pero yo creo que soy muy afortunada con el hombre que tengo como compañero, Dios acomoda todo para bien, ¿cuánto tiempo estuve yo sola?, porque además así lo requería para procesar todo lo que aprendí, todo lo que tenía que ordenar en mi vida... ser mágica, etérea e inalcanzable", comentó.

Por si esto fuera poco, Campuzano reveló que se negó a formar parte de una película con Stallone por temor a que le pidieran algo a cambio.

"¿A lo mejor verdad? y como no. Yo a lo largo de mi carrera para tener los éxitos que he tenido, y para ser la reina de las pasarelas y todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso, además, ustedes lo saben, pero sí, de hecho, hasta quería que yo participara en una película con él, ¡que si no quería ser la próxima protagonista de una de sus películas!... pero pues, será muy lo que sea, pero no es de mi gusto y como les digo yo no soy trofeo de guerra", remató.

Fuente: Agencia México, Instagram @carmencampuzanooficial y Hoy Día