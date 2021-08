¡Descarado! Conductora de Televisa 'desenmascara' a famoso por infiel y exhibe chats en 'Hoy'

Ciudad de México.- El actor y cantante José Manuel Figueroa sigue en medio de la polémica, pues una conductora y exintegrante de Guerreros 2020 lo exhibió en el programa Hoy al revelar cómo la intentaba conquistar pese a tener novia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este escándalo sucede luego de que la expareja del hijo de Joan Sebastian, quien en 2016 lo interpretó en la bioserie de Televisa Por siempre Joan Sebastian, fuera denunciado por su ex Farina Chaparro por violencia física.

Ahora, la conductora y modelo Maripily Rivera reveló una serie de mensajes en los que demuestra cómo el cantante la cortejaba y le era infiel a su novia.

"Nunca lo vi un hombre agresivo conmigo, me sorprende mucho la situación que se está hablando de él, pero mucho, también me sorprende la situación de que él hablando, que me decía que esta completamente soltero, que él me ruega casi para que yo salga con él, pues ya tenía una relación y también estaba saliendo con otra", dijo.

De la misma manera, la modelo aseguró que Figueroa la buscó para festejarle su cumpleaños hace un par de meses y presentó el audio en donde el hijo de Joan Sebastian le pide reunirse con ella para cantarle Las Mañanitas con guitarra.

Incluso, comentó que lo tuvo que bloquear al darse cuenta de lo que estaba pasando:

Hasta para junio 15, el último mensaje yo lo tengo ahí que fue él cantándome las mañanitas, hablamos FaceTime y de ahí para allá yo lo bloqueé para evitar… y cuando veo toda está situación digo '¡Dios mío!, lo que es una mujer dejarse llevar por su instinto'", detalló.

Finalmente, la boricua reaccionó a la versión de que José Manuel se casará con su actual novia Marie Claire Harp, en medio de la polémica con su antigua pareja.

Estoy sorprendida de la facilidad de cómo se le pone la mente a él para poder estar con 3 mujeres a la vez y las palabras cómo le salen así de la nada para enamorarte".

Fuente: Agencia México y Programa Hoy