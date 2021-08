¡Exhibe su enfermedad! Actriz de Televisa destroza a Alejandra Guzmán por 'abusos' a Frida Sofía

Ciudad de México.- La actriz y comediante de Televisa Gloria Izaguirre reiteró su apoyo a Frida Sofía y arremetió contra la cantante Alejandra Guzmán en una polémica entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El periodista de Imagen Televisión cuestionó a la actriz sobre sus polémicas declaraciones sobre 'La Guzmán', a quien acusó de haber sido una muy mala madre con Frida, además de mencionar que era alguien "narcisista y controladora".

Sobre las acusaciones que Frida hizo respecto a los presuntos abusos que vivió por parte de amigos de su madre y hasta de su propio abuelo, Enrique Guzmán, Gloria le expresó su completo apoyo a la joven y afirmó que sí le cree.

Fue ahí que también destrozó a la rockera mexicana por defender a su padre en vez de a su propia hija, llamándola "imbécil" y acusándola de tener "cero empatía".

La actriz incluso mencionó que ella cree que la cantante podría padecer una seria enfermedad: un trastorno de personalidad narcisista.

Sin pelos en la lengua, Izaguirre se le fue encima a la cantante de nueva cuenta al ser cuestionada sobre lo que vivió con ella y evidenciar sus adicciones.

Posteriormente, recordó la anécdota de Acapulco, Guerrero en la que se dio cuenta de qué tan grave era el alcoholismo de 'La Guzmán': "Te contaré la de Acapulco. Pasó por nosotros porque era su cumpleaños. Nos vamos al Palladium (antro). Nos decía que no platicáramos, luego 'que se vengan a bailar', 'que se sienten', teníamos indicaciones. Le mandaron botellas de champagne", contó.

Para más pronto acabar, se trepó a cantar y la tuvieron que bajar porque le comenzaron a chiflar. Empezó a crecer el asunto a niveles desproporcionados. La empezaron a cargar los meseros, cero prudencia. Al dueño ya no le gustó, medio discutió y cuando veo ya había roto la botella y con los picos a mi amiga se le fue a la yugular . Malacopa por excelencia ".

Infante contó que lo mismo le dijeron a él de la cantante cuando fue a Acapulco y reveló algo desgarrador:

Acabo de ir a Acapulco este fin de semana y me estaba contando Beto Godoy que una vez que fue Alejandra Guzmán con Frida. Alejandra 'hasta atrás' (ebria) y Frida llorando chiquita les decía: 'Ya no le den de tomar a mi mamá, ya no dejen que mi mamá tome'".