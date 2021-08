¡Fama sin límite! Domelipa sorprende al protagonizar una portada de revista juvenil

Ciudad de México.- La fama de Domelipa va en ascenso y por ello, se ha convertido en los rostros juveniles mexicanos más buscados por las empresas, como lo es el caso de la revista de espectáculos Tú, que la eligió como portada para su nuevo número.

Con un top brillante y short rosa, la tiktoker aparece en la edición impresa, misma que sus fans corrieron a comprar en su puesto de periódicos más cercano. Asimismo, no perdieron la oportunidad de presumir en sus historias algunas fotografías de la revista en sus manos, siempre orgullosos de su influencer favorita.

El tema de la pandemia y clases en línea es muy actual; la curiosidad por cómo la famosa lleva este estilo de vida fue resuelto en un par de líneas. Al respecto, la regiomontana confesó que le aligeró la carga de trabajo, pues al estar en su casa le es más sencillo organizar sus proyectos, viajes de trabajo, sin dejar de cumplir con el ámbito escolar.

como ahorita estamos en clases en li´nea no se me hace tan pesado, pero cuando empiecen las presenciales tendre´ que organizarme mejor para que no afecte mis proyectos, los viajes que hago, la grabación de mis videos. Hasta ahorita todo sigue relax".

No obstante, recalcó los aspectos negativos de la educación virtual. En este sentido, reconoció que no aprende tanto como solía hacerlo cuando iba a la escuela.

Siento que no aprendo mucho. Algunos maestros ni te exigen, dan sus clases y el que entendio´ pues que´ bien, y el que no, ni modo. No hay tiempo para decirle: 'Oiga profe, ¿se puede detener tantito y explicar esto otra vez?'. Para que esto no pase tanto, graban todas las clases y las suben, asi´ puedes verlas de nuevo por si necesitas hacer una tarea o estudiar".