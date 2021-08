Tachan de "mala madre" a Aislinn Derbez; la actriz 'estalla' en episodio de 'La Magia del Caos'

Ciudad de México.- Luego de las diversas críticas que Aislinn Derbez ha recibido por la manera en que ha criado a su hija Kailani, la actriz no dudó en responder a través de su podcast La magia del caos.

Ello luego de que recibió algunos comentarios en reproche por separarse de su hija durante algunos días, luego de que emprendió un viaje junto a su hermano Vadhir Derbez, y sobre la manera en que experimenta la maternidad en general.

A través del programa de autoayuda que conduce Aislinn se sinceró sobre su maternidad y buscó asesorarse con Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta experta en el tema, para discutir cómo ser madre "sin perder la individualidad".

Recibo muchísimos comentarios respecto a la manera en que educo a mi hija y cómo vivo la experiencia de ser mamá... Muchos de esos comentarios son de personas que creen que al ser madre 'debes perder tu individualidad'", aseguró

Me fui de vacaciones y de repente me empezaron a llegar muchísimos comentarios de otras mamás quejándose, que cómo es posible que yo me pueda alejar de mi hija más de un día", narró la actriz de 'A la mala'.