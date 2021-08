¡Vetada y humillada! Actriz revela en TV Azteca que Televisa la corrió: "Se acabó tu carrera"

Ciudad de México.- La querida actriz y comediante Liliana Arriaga se sinceró sobre su abrupto despido de Televisa en Venga la Alegría luego de que en octubre del 2020 fuera firmada como talento exclusivo de TV Azteca.

En entrevista para la sección 'En sus batallas' del matutino, Arriaga dejó impactados a todos al revelar cuáles fueron los motivos por los que le dieron 'las gracias' en la televisora de San Ángel.

La comediante de 49 años es mejor conocida por su icónico personaje de 'La Chupitos', una mujer de aspecto desaliñado cuya actividad favorita es beber y hacer reír con sus ocurrencias.

Aunque la comediante ha logrado ganarse el cariño del público y el personaje resultó ser muy exitoso, su carrera no ha sido fácil y muchas veces, ese mismo personaje que le dio fama la hizo ser criticada y recibir ataques por el supuesto mensaje que este transmitía.

"Que denigraba a la mujer, mujer borracha, mujer grosera. Fui atacada, muy rechazada (...) 'La Chupitos' tampoco quiere decir 'tomen', no, o sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad", comentó.

Liliana inició su carrera en Televisa en varios programas cómicos como Siempre en domingo, La casa de la risa, La hora pico y trabajó con Eugenio Derbez en su programa de sketches Al Derecho y al Derbez, sin embargo, en 2019 se dijo que había sido vetada de Televisa luego de que se mudara a Los Ángeles, Estados Unidos y se integrara a las filas de Estrella TV.

Luego de este rumor, se le habría levantado el 'castigo' para integrarse al elenco del programa Hoy, donde causó furor y divirtió a todos. Arriaga incluso sorprendió con un increíble cambio físico al bajar más de 13 kilos.

Por esta razón, vaya sorpresa que le dio a todos cuando en octubre del 2020 firmó contrato de exclusividad con el Ajusco. El propio Alberto Ciurana, fallecido director de contenidos en el canal, le dio la bienvenida.

Poco después fue que 'La Chupitos' recordó el terrible momento en el que la corrieron de Televisa, cuando aún seguía vivo 'El Tigre' Azcárraga y ella apenas comenzaba su carrera.

"Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían, yo era nuevecita en esto. Me dicen 'A ver, ¿qué es lo que vas a decir?', entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro y bye", recordó.

Yo veía mucho movimiento ¿sabes?, me sacan y me dieron un regañadón, me decían: 'En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera', Y yo decía: '¿Pero cuál carrera?'. Yo iba empezando, no tomé la dimensión de lo que había pasado".

"Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande según que cometí. 'Y no vas a volver a entrar, te has perdido de la mejor oportunidad'", dijo recordando la advertencia que le hicieron.

La actriz luego confesó en quién estaba inspirado su icónico personaje de 'La Chupitos': "Amo a Carmelita Salinas, pero ni en ella, ni en la Guayaba ni la Tostada. En ese momento fue en honor a mi tío, entonces nada que ver", finalizó.

Posteriormente, quien confirmó la anécdota de Arriaga fue el conductor Horacio Villalobos, pues recordó que fue exactamente como ella lo platicó y que él estaba ahí en esa posada de Navidad.

"'El Tigre' Azcárraga todavía vivía. Luis de Llano produjo una pastorela que se presentaría a los publicistas con Paco Stanley, Mario Bezares y 'La Chupitos'", dijo.

Cuando salió 'La Chupitos' al 'Tigre' no le gustó, se paró y dijo: 'Esto es una porquería'. Nos quedamos todos helados, cortó y dije: 'Ya vetaron a 'La Chupitos'. Para su suerte, 'El Tigre' falleció al poco tiempo y no fue vetada de Televisa. 'El Tigre' era muy temperamental, le cayó gorda 'La Chupitos' y dijo: 'paren el show'", recordó.

Fuente: Canal de YouTube de 'Venga la Alegría' e Instagram @programahoy y @_lachupitos