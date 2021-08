VIDEO de Poncho de Nigris desata 'burlas' hacia su cuerpo; el influencer 'estalla' en redes

Ciudad de México.- Poncho de Nigris fue blanco de críticas en redes sociales tras compartir un video junto a Facundo en el que ambos aparecen con un diminuto traje de baño bailando el nuevo tema de Poncho, Mamón.

Debido a los internautas se burlaron del video por un "pequeño" detalle de su cuerpo, haciendo comentarios sarcásticos al respecto, el influencer tomó el tema con humor, y fiel a su estilo replicó con una gran sonrisa:

Por otra parte, De Nigris reveló que Alejandro Fernández no pudo cantar su tema con él porque no lo dejaron, aunque mantienen una buena relación.

Y al escuchar las preguntas sobre cuando volverá a enseñar su cuerpo como actualmente lo hace 'El Potrillo' presumiendo su musculatura, Poncho explicó:

Tengo muy buen cuerpo todavía, pero la piel ya no es la misma, tenía unas nal... impresionantes de negro que se me veían, pero ya no tanto, ya se me están acabando, antes eran como los negros".