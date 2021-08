¿Amante de 'Zague'? Actriz de Televisa rompe el silencio sobre 'infidelidad' con ex de Paola Rojas

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Gabriela Platas se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda sobre su romance con una expareja de la conductora Paola Rojas. ¿Tuvo un amorío con 'Zague'?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

No, sino que se refirió al actual conductor de Sale el Sol, Poncho Vera, con quien Gaby estuvo casada y quien también tuvo un tórrido romance con Paola Rojas, exesposa del futbolista brasileño.

Fue apenas en febrero que Vera confesó al aire por qué terminó con Paola: "Paola es una mujer encantadora. Terminamos muy bien. Paola vivía en la colonia Del Valle, ahí por la tienda esta grandota de Insurgentes. La verdad es que llevábamos muchos años, trabajamos juntos, y éramos más amigos que novios. Osea, como que no veíamos a dónde podíamos llegar", dijo.

En la entrevista, Gaby primero habló de su primer matrimonio con Alberto Shueke y contó que se divorciaron porque eran más amigos que pareja y confundieron el amor con la amistad que tenían, sin embargo, reveló que actualmente es uno de sus mejores amigos.

Con Poncho Vera, Platas estuvo 4 o 5 años y se casaron. Fue entonces que Mara aprovechó para preguntarle si ella le había 'robado' el novio a la presentadora de Netas Divinas: "¿Que tú le 'bajaste' el novio a Paola Rojas?".

La periodista le insiste y una vez más, le vuelve a preguntar sobre la supuesta infidelidad: "(Entonces) ¿No le bajaste al galán a Paola?".

No, en absoluto. Yo no sé cuánto tiempo que tenían de no estar juntos... de hecho después de estar con Paola anduvo con otra chava y después anduvo conmigo; pero con esta chava en medio de Paola y yo tampoco tuvo nada que ver, o sea, nunca se empalmaron".

Finalmente, la actriz, quien fue la villana en la última telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia?, contó cómo se lleva con el también locutor después de su divorcio.

Me lo encontré antes de que empezara la pandemia con su hijito, divino el chavito. Me dio muchísimo gusto. No es como con Beto que somos amigos, nos hablamos por teléfono y nos juntamos... pero es una persona a la que aprecio mucho, quiero mucho y me da mucho gusto que haya hecho su familia y todo bien, sin conflicto".