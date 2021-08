¿Bisogno sale del clóset? Conductor de 'Ventaneando' presenta a su novio en TV Azteca ¡y lo corren!

Ciudad de México.- Un querido conductor del programa Ventaneando presuntamente 'salió del clóset' y habría llevado a su supuesto novio para presentarlo al equipo, sin embargo, habrían terminado 'corriéndolo' de las instalaciones de TV Azteca.

Según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, esta vez no se trata del polémico conductor Daniel Bisogno y los rumores sobre su supuesta orientación sexual.

Se trataría de Ricardo Manjarrez, quien presuntamente ya presentó a su novio con todo el elenco, sin embargo, el presentador no se habría llevado la mejor de las experiencias.

De acuerdo con Quiroz, el que llevara a su novio habría provocado supuestos reclamos de parte de varias personas, lo que hizo la situación bastante incómoda.

Por este motivo, el youtuber comentó que Rosario Murrieta presuntamente tuvo que hablar con él para que no volviera al canal.

¿La razón? Según comentó el youtuber habría sido a causa de la pandemia por Covid-19, sin embargo, comentó que muy probablemente se trate de otra cosa, ya que en las últimas semanas el Ajusco ha sido duramente criticado por la reciente ola de contagios, además de que muchos los acusan de "no tomar las medidas sanitarias apropiadas".

Ahorita no es un buen momento para hacerse acompañar de más personas en lugares reducidos donde no hay sana distancia, así que la situación de pandemia fue el pretexto ideal para pedirle a Ricardo que deje de llevar a su pareja. Lo que es un hecho es que no fue la situación de pandemia, menos en televisión Azteca donde no les importa la situación", agregó.