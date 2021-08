¿Está embarazada? Kimberly Loaiza planea la llegada de su tercer bebé junto a JD Pantoja

Ciudad de México.- El pasado 16 de febrero, Kimberly Loaiza dio a luz a su segundo bebé, luego de varios meses ocultando su embarazo con el fin de darle la sorpresa a sus seguidores.

En su momento, la noticia causó un gran revuelo entre los internautas quienes, de nueva cuenta, se encuentran deslumbrados con las recientes declaraciones de la youtuber pues, hace unas horas, reveló que está planeando ya a su tercer hijo.

Fue por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de Instagram donde la esposa de Juan de Dios Pantoja confesó que, aunque aún no está embarazada, planea pronto darles un nuevo hermanito a Kima y Juanito.

Sí me gustaría tener otro hijo, pero más adelante, como en ocho o diez años más, cuando mis hijos estén más grandes o sea, disfrutarlos ahorita que están pequeños y cuando ellos estén más grandes y entiendan, darles otro hermano, pero pues la verdad cuando Dios quiera; porque la verdad, familia, no se sabe, no se sabe", dijo sincera.