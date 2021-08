¡Se mete autogol! Trolean a querido conductor deportivo de TV Azteca: "Aguántese, sin llorar"

Ciudad de México.- La noche de este viernes se transmitió en vivo el encuentro entre los equipo de Mazatlán y los Rayados de Monterrey, donde los encargados de informar a los televidentes fueron los comentaristas de TV Azteca.

En este contexto, un aficionado tuvo la idea de alburear a los narradores deportivos; dos de los cuatro cayeron en la trampa al mandarle saludos a la mujer 'Alma Marcela Silva' quién de acuerdo al mensaje del internauta cumplía 62 años.

Sin embargo, lo que más risa causó en los internautas es que no solo cayeron en el albur Francisco 'Paco' González y Luis Roberto Zague, sino que tampoco se dieron cuenta que habían sido albureados.

Los videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, capturaron el gracioso momento, en donde se puede escuchar la voz de Paco González mandándole un mensaje a dicha señora.

Por su parte, el ex de la conductora Paola Rojas no dudó en integrarse al sensible saludo y agregó un "felicidades" al comentario de su colega.

Un abrazo a la señora Alma Marcela Silva que hoy cumple 62 años, y que no nos llegó la invitación para el pozole, pero bueno", dijo Paco González poco antes de que acabara el partido en el minuto 90.

Un abrazo a la señora Alma Marcela Silva pic.twitter.com/gRVSqA9cDo — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) August 7, 2021

Como era de esperarse, al darse cuenta el resto de comentaristas comenzaron a burlarse de sus compañeros, sobre todo de Paco, pero él se escudó en que supuestamente conocía a la señora que mandó saludos.

Aguántese, sin llorar", le respondió entre risas, Jorge Campos.

Fuente: TV notas