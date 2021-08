Angustiado y melancólico: Ricardo Montaner envía mensaje a Evaluna el día de su cumpleaños

Ciudad de México.- El pasado sábado 7 de agosto, el cantante Ricardo Montaner empleó sus redes sociales para demostrar su nostalgia por no estar junto a su hija Evaluna Montaner en el día de su cumpleaños.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El jurado de La Voz se mostró triste en sus redes y le dedicó unas emotivas palabras a su hija, fruto de su amor con Marlene Rodríguez, que cumple 24 años.

Por primera vez no celebramos juntos", manifestó.

El hecho de tener que cumplir con compromisos laborales, no le ha permitido al artista estar junto a su hija en este día tan especial, sin embargo, a pesar de que él comprende la situación, no puede evitar sentir desesperación por abrazar a su pequeña.

La que me roba el sueño está de cumpleaños. Sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida, yo te celebraré en soledad para no distraer ni un sólo minuto mi pensamiento en ti. Te amo chiquita"

Por su parte, la esposa de Camilo no pudo dejar de responder a tan emotivo mensaje de su papi: "Papito. Te amo. Te extraño mucho. 'Papi no te quería llamar pero... por qué me dejaste un mensaje. Soy evaluna'. Jejeje video favorito".

Fuente: Instagram @montaner