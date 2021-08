¡En tu cara Marjorie de Sousa! Julián Gil enciende las redes con candente FOTO en Instagram

Ciudad de México.- El actor Julián Gil quien ha estado envuelto en serias polémicas debido a la lucha de la patria potestad de su hijo con la actriz Marjorie de Sousa, nuevamente está en boca de todos.

Esta vez no fue por algún problema con su expareja, sino todo lo contrario, el galán de telenovelas de Televisa se dejó ver de una manera poco común.

El famoso actor compartió en su perfil de Instagram una foto en la que muestra su ejercitado y musculoso cuerpo con el que robó las miradas de sus seguidores y arrancó suspiros.

Tu tas dura sin ir al gym …Pues Yo no hahaha. Acá ando un domingo dandole pero no me quejo me encanta entrenar ¿Ya entrenaste? ¿Te levantaste? Dale como si no hubiera un mañana...PD. No me voy a afeitar jajaja", escribió en el post.