"Depredador sexual": Televisa traicionaría a actor preso por 'abusar' de su hija; su ex reacciona

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz que Televisa presuntamente planea un episodio especial de La Rosa de Guadalupe sobre el caso del actor Héctor Parra, quien está preso por el presunto abuso contra su hija Alexa Parra, su ex Ginny Hoffman rompe el silencio.

Y esque según reportó El Universal, trascendió que la televisora de San Ángel estaría preparando un capítulo especial de tres horas para celebrar sus cuatro años, el cual será transmitido en fin de semana.

Supuestamente, este estará inspirado en el caso de Héctor Parra y Ginny Hoffman, quien a años de su divorcio del actor, lo denunció junto a su hija Alexa por presuntamente abusar de ella cuando era niña, crimen que el actor ha negado.

Poco después, en una entrevista que otorgó Hoffman a TVNotas, la actriz negó haber aprobado o supervisado un episodio con este contenido y aseguró que la producción de este unitario no se le ha acercado.

Hoffman se dijo sorprendida por esta noticia, ya que presuntamente considera que es algo "muy delicado" y que no quisiera hacer nada al respecto por el momento.

Cabe recordar que Alexa, la hija de Ginny y Héctor Parra cuando eran pareja, denunció junto a su madre que fue presuntamente abusada sexualmente por su padre cuando ella era menor de edad.

La hija mayor del histrión, Daniela Parra, asegura que esto es mentira y ha defendido a su padre de las acusaciones de Ginny y su media hermana, acusando a la también actriz de manipularla.

No le perdono que salga a llorar y a hacerse la víctima. No se lo perdono, no se lo voy a perdonar nunca. Y si ella tiene que pagar tras las rejas, no tengo ningún problema", dijo Daniela sobre Ginny.