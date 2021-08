¡Drama en TV Azteca! Sacan del clóset a novio de exactriz de Televisa: "Lo suyo no son las mujeres"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 9 de agosto los conductores del programa Sale el Sol desataron tremenda polémica pues en plena transmisión en vivo destaparon que el novio de una famosa actriz y bailarina mexicana es gay.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Belinda manda tajante mensaje en redes ¿a Lyn May por destrozarla?: "Baja de la nube no eres Gokú"

"Venga el Circo": Lyn May se une al reality '¡Quiero Cantar!' y público estalla contra TV Azteca

¡Bebé en camino! A sus 68 años, Lyn May anuncia supuesto embarazo: "Tengo 3 meses"

Los expertos en espectáculos Ana María Alvarado y Héctor Vargas se mostraron incrédulos ante la noticia que dio la vedette Lyn May hace unas horas al anunciar que estaba esperando un hijo con su pareja, el cantante Markos D1.

Los conductores de inmediato señalaron que no podría ser posible que la exactriz de Televisa y concursante de ¡Quiero Cantar! esté esperando un hijo, pues tildaron a su novio de gay y además dijeron que ella ya estaba demasiado grande como para dar a luz.

¿Cómo va estar embarazada Lyn May a los 68 años?", dijo Anita.

Y luego con Markos igual, que sabemos que lo suyo no son las mujeres ", comentó Vargas.

Pero los comentarios negativos hacia Lyn no pararon ahí y Ana María continuó con las burlas hacia la polémica vedette, quien ahora colabora como participante de un reality en TV Azteca.

Ay bueno, si Markos y Lyn han de compartir la media, el rimel, son amigas, pero no, verdaderamente no hay por dónde, no sé porqué inventan este tipo de cosas ya absurdas", añadió la conductora.