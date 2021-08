"Es travesti": Anette Cuburu deja sin palabras a TV Azteca al lucir polémico 'outfit' en 'VLA'

Ciudad de México.- Sin duda alguna Anette Cuburu se ha convertido en una de las conductoras más polémicas de todo TV Azteca y más ahora que se encuentra participando en el reality musical ¡Quiero Cantar! donde los fans acusan que están favoreciendo a la cachanilla para que "cumpla su sueño de ser cantante".

Durante la mañana de este lunes 9 de agosto la originaria del estado de Baja California de nueva cuenta provocó fuertes críticas y burlas en las redes sociales debido al 'outfit' que llevó en su presentación en el concurso que se realiza dentro de Venga la Alegría.

En esta ocasión Cuburu volvió a sorprender a la audiencia cantando el exitoso tema de Thalía No me acuerdo, por lo que no perdió la oportunidad de lucirse con un tremendo 'look' que desató la controversia.

La experimentada conductora apareció modelando un body de color negro con transparencia en el escote, piernas brillantes como adorno, medias de red, una enorme falda negra y una peluca azul con verde, además de unos tacones muy extravagantes.

A los televidentes de Venga la Alegría de nueva cuenta no les agradó la interpretación de Cuburu ni tampoco su vestuario, por ello a través de la cuenta de Instagram del programa no han dejado de llenarla de críticas y comentarios negativos.

No tiene gracia esta mujer, ya sáquenla".

Ni cantó ni bailó, súper aburrida y naca con ese outfit".

Es travesti o qué, feísima la ropa".

Anette no canta nada, siempre sus presentaciones se me hacen aburridas".

A ella también exíjanle que baile".

Qué ridícula, que se quite esos trapos que ni le quedan bien".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva