Luto en Televisa: Muere querido actor por Covid-19; así fue su último VIDEO antes de morir

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del primer actor, director, guionista y maestro de actuación Paulino Partida, quien llevaba 21 días luchando contra el Covid-19.

Su muerte fue confirmada en redes sociales por sus familiares, allegados, alumnos y varios famosos, quienes expresaron sus más sinceras condolencias por su inesperado deceso.

Uno de los que habló al respecto fue el actor de Televisa Eduardo España, quien compartió créditos con él en la cinta Poderosa Victoria, misma que apenas se estrenará en octubre.

Con una foto inédita de Paulino en el set de grabación, Lalo le escribió un conmovedor mensaje a manera de despedida.

Q.E.P.D. nuestro compañero actor Paulino Partida. Una pena que no alcanzó a ver su trabajo en nuestra película #PoderosoVictoria Queda la dedicatoria a tu entrega y entusiasmo. Mis condolencias para sus seres queridos".

El artista también fue despedido en redes por otros famosos como la actriz Rosita Pelayo y la comediante Lupita Sandoval.

El pasado 31 de julio, el actor jalisciense subió un último video en su cuenta de Facebook donde apareció con una máscara de oxígeno, comentando que estaba en su día 13 de aislamiento y ya estaba siendo atendido por su baja oxigenación.

El histrión siempre intentó mantener una actitud positiva e incluso agradeció a todos los que lo apoyaron para que subiera su ánimo y también de forma económica. Así fue el último mensaje que dio antes de morir:

Manteniendo oxígeno lo más alto posible. Gracias a todos, de corazón, por su apoyo, por todo lo que he recibido. No pierdan la fe, confíen (...) Esto no se acaba hasta que se acaba. Está en uno mantener la actitud, la paz mental y salir adelante con esto. Es muy cab... esto pero se puede salir, recuerden confianza, confianza", escribió.