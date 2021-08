Pedro Sola reaparece en 'Ventaneando' y pelea con Bisogno en TV Azteca

Ciudad de México.- El conductor de Ventaneando Pedro Sola confirmó que dio positivo a Covid-19 hace unos días y apareció al aire para hablar de su estado de salud, además de aprovechar para ventilar a un conductor del programa por presuntamente haber filtrado su contagio a los medios.

El presentador, quien lleva más de 25 años en TV Azteca, se enlazó por medio de una videollamada y contó que está muy bien de salud, pese a que otros medios hasta aseguraron que estaba muerto.

No saben qué gusto me da verlos aunque sea a través de la pantalla pero aquí estoy 'vivito y coleando'. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales, no sé por qué ese afán", expresó.