¿Pleito en Televisa? Andrea Legarreta no fue a la fiesta de Galilea Montijo ¡porque no le avisaron!

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 9 de agosto la conductora Galilea Montijo compartió los detalles e imágenes de la fiesta que realizó este fin de semana en Acapulco para celebrar que hace unos días cumplió sus primeros 10 años de matrimonio con el empresario guerrerense Fernando Reina Iglesias.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, presumió que tuvo la oportunidad de renovar sus votos con el padre de su hijo Mateo a través de un ritual mexica, con el cual también pudo despedir a su padre Gustavo Montijo, quien falleció la semana pasada víctima del Covid-19.

Galilea dejó ver que tuvo grandes invitados a este evento como la primera actriz Verónica Castro, pero aseguró que ella no sabía "nada" y que todo fue planeado por su amado esposo pues incluso, ella iba vestido de negro mientras que todos estaban de blanco.

Pero yo no sabía que Fer había invitado como a muchos de los que estuvieron hace 10 años... si me dicen que es una ceremonia, yo me pongo de blanco", explicó 'La Montijo'.