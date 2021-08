¿Sí lo golpeó? Diego Boneta responde a acusación de agresión contra actor de 'Luis Miguel, la serie'

Ciudad de México.- Diego Boneta reapareció públicamente y por primera fue cuestionado sobre Martin Bello, quien interpretó al 'Tío Tito' en Luis Miguel, la serie y quien lo acusó de presuntamente haberlo lesionarlo durante una escena de golpes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, los reporteros interceptaron al intérprete de Luis Miguel para preguntarle sobre esta polémica, pero él se negó a brindar alguna declaración y ante las interrogantes dijo:

No tengo ningún comentario ahí… al respecto, no tengo ningún comentario”.

View this post on Instagram

Por otra parte, al escuchar que una nota publicada recientemente aseguraba que él era de los artistas mejores pagados, Diego comentó:

Pues mira, aún no leo ese artículo realmente, no sé a qué se refiere, de ganar (dinero), si es o de qué va, pero a mí lo que más gusto me da es el poder representar a México al nivel más alto que pueda, y poder mostrar cómo los mexicanos podemos llegar a donde sea, ver cómo el equipo de fútbol ganó bronce (en las Olimpiadas), Memo (Ochoa) que es muy amigo mío”.