Susana Zabaleta celebra el contagio de Covid-19 de Paty Navidad: "Me dio gusto"

Ciudad de México.- Susana Zabaleta confesó ante los medios que le había dado gusto que Paty Navidad contrajera coronavirus. Recordemos que la participante de MasterChef Celebrity México ha expresado en repetidas ocasiones que la enfermedad no existe.

Zabaleta se encontró con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México con quienes platicó sobre su aventura en el continente africano, a donde viajó con sus amigas. Además, reaccionó al contagio de Navidad.

Me dio gusto que Paty Navidad se enterara de que sí es cierto, que no es un bicho, que sí existe…".

No obstante, la actriz de 48 años pertenece a la población que no desarrolla síntomas derivados del Covid-19, condición que en la que se ha basado Paty para afirmar que ella no padece de "una clave del Nuevo Orden Mundial". Ante ello, Susana insistió: "Bueno, pero lo tiene ¿no?, vamos a ver".

Finalmente, la soprano nacida en Monclova, Coahuila, envió un afectuoso mensaje a la famosa que ha actuado en Por amar sin ley y Mi adorable maldición.

A la Paty que la amo yo", concluyó.

Fuente: Agencia México