¿Tragedia en Televisa? Tras ocho infartos y un divorcio, César Bono da fuerte noticia sobre su salud

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa César Bono se sinceró en entrevista exclusiva para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión y reveló cómo es su estado de salud tras dar positivo a Covid-19.

La conductora Luz María Zetina le preguntó al actor de la exitosa serie Vecinos cómo supo que tenía el virus y de dónde pudo haber venido su contagio.

"La semana pasada. Yo estoy en un proyecto de Paramount, alternaba eso con el teatro (en la obra Defendiendo al cavernícola). De repente salí positivo. Una compañera actriz se contagió en un aeropuerto y ella contagió a gente de maquillaje. Jamás acostumbro maquillarme pero en este proyecto me estaba pintando el pelo porque hacía a un chavorruco... entonces ahí lo adquirí", confesó.

Al ahondar sobre su estado de salud, el histrión de 70 años comentó que se encontraba bien y asintomático, asegurando que ya contaba con las dos dosis de la vacuna.

Estoy muy bien, no tengo ningún síntoma. Yo se lo atribuí a que me vacuné a tiempo y que había tenido todos los cuidados pero me dicen que hay gente vacunada que está muy grave... entonces creo que el dicho popular es que 'cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas'".

Bono contó que le estarán haciendo pruebas en las siguientes semanas para monitorearlo y poder confirmar que salga negativo.

Me dicen que seguramente me contagiaron el miércoles (de la semana pasada), por lo tanto dentro de dos miércoles me hacen nuevamente pruebas. Esta gente del proyecto es de EU y ya sabes la solidaridad y profesionalismo. Ayer me hicieron pruebas de sangre aquí en casa", contó.

Finalmente, el actor contó que pese a que llevó los cuidados indicados y se ponía el cubrebocas, de igual forma se contagió.

Le doy gracias a Dios que no es molesto. me decían: '¿tienes dolores?' y decía: 'Sí pero ninguno nuevo'. Yo ya estaba amolado antes del Covid así que no me ha sorprendido nada. Aquí andamos, esperando a salir de esta".

Sus problemas de salud

Cabe recordar que esta noticia encendió alarmas, pues en 2020, el histrión provocó polémica al declarar que ya sentía que estaba próximo a morir pues su salud había estado deteriorándose y no tenía trabajo.

Bono comentó que tras padecer depresión, ocho infartos cerebrales que le dejaron secuelas en su movilidad y una pandemia, no había sido fácil salir adelante.

Todo se complicó aún más cuando el histrión anunció que se divorciaba de su esposa Patricia, con quien tenía 20 años casado. Apenas en abril, el artista de 70 años de edad confesó con tristeza su poco ánimo por la vida:

Después que se pase la pandemia, lo que me queda es morir nada más".

Sin embargo, ahora el actor demostró que se mantiene positivo para salir adelante, aún más ahora que las oportunidades de trabajo comienzan a reactivarse.

