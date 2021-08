¡Traición en TV Azteca! Bisogno humilla a Pedro Sola y él lo exhibe en 'Ventaneando': "Por bocón"

Ciudad de México.- Tras dar positivo a Covid-19, el querido conductor de TV Azteca Pedro Sola reapareció en Ventaneando para aclarar cómo sigue de salud y aprovechó para 'acusar' a uno de sus compañeros de haberlo 'traicionado' al difundir la noticia de su contagio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El presentador, quien lleva más de 25 años en el Ajusco, se conectó por medio de una videollamada y aclaró que estaba "vivito y coleando".

No saben qué gusto me da verlos aunque sea a través de la pantalla pero aquí estoy 'vivito y coleando'. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales, no sé por qué ese afán", dijo Pedrito.

Fue entonces ahí que Daniel Bisogno lo interrumpe y le dice: "Por bocón", a lo que él contesta molesto, acusando a uno de sus compañeros de haber filtrado la noticia de su contagio, ya que asegura no le dijo a nadie más que a ellos

¿Por qué por bocón? ¡Si a los únicos que les dije (de mi contagio) fue a ustedes! ahora resulta...".

Posteriormente, el conductor contó que se enteró que padecía el virus ya que empezó a sentir un poco de dolor de garganta y que cada vez que se siente "raro" de salud, se hace una prueba de coronavirus.

Para estar seguro, la semana pasada que me ardía un poco la garganta le hablé a mi amigo, el doctor que nos va a ver ahí al estudio y le dije que me la llevara, me la llevó y me la hizo la del hisopo".

El conductor contó que en un inicio dio negativo por lo que descartó estar contagiado y la guardó, sin embargo, al día siguiente vio que le aparecía marcado el lado positivo, por lo que de nueva cuenta llamó a su doctor y confirmó que padecía el virus.

Posteriormente, fue con otro doctor, quien le preguntó si estaba vacunado con las dos dosis y él respondió que sí y desde hace meses con la vacuna Pfizer, lo cual resultó beneficioso pues hasta ahora asegura que se siente muy bien y solo tiene síntomas de una gripa fuerte.

Me dijo: 'Creo que no va a tener ningún problema, lo que tiene es una gripa fuerte y la vacuna lo ha protegido absolutamente, y sobre todo de no tener mayores complicaciones'. Claro que hay que estar vigilante de la saturación del oxigeno en el pulmón y de la temperatura, porque efectivamente un día antes sí había tenido como febrícula", comentó.

Pati comentó que el conductor estará en su casa durante el tiempo que le indiquen los médicos y que se estará enlazando vía videollamada en los siguientes programas, además de que Pedrito aseguró que si se siente bien es porque está vacunado, por lo que pidió a todos hacerlo.

Finalmente, Bisogno volvió a molestar al 'Tío Pedrito' luego de su extenso relato, interrumpiéndolo en media oración y haciendo reír a todos en el foro.

¿Ya estamos en corte ya sabes verdad? No, no es cierto Peter".

"¡Ay Daniel! No le hagas caso Pedro", le dice Chapoy, mientras Sola le responde a Bisogno:

Ya sé, yo sé que no... él quisiera que no estuviera yo para lucir más pero no se va a hacer".

El conductor aseguró que pese a que se cuidó e incluso del foro va directo a su casa y viceversa, salió contagiado, por lo que mencionó que "ya no va a hablar con nadie" para evitar contraer el virus de nuevo.

Finalmente, Chapoy contó que afortunadamente todos se sometieron a pruebas y dieron negativo, mientras que Mónica Castañeda reiteró que todos en la producción usan cubrebocas y toman las medidas de higiene necesarias indicadas por autoridades para seguirse cuidando.

Fuente: Instagram @ventaneandouno