¿Vicente Fernández lucha por su vida? 'El Potrillo' deja en shock con fuerte noticia sobre su salud

Ciudad de México.- Luego de trascender la noticia de que Don Vicente Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia tras sufrir una caída, el cantante Alejandro Fernández se pronunció sobre el tema al ser captado en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que Vicente Fernández Jr. informó a la prensa que Don Chente fue operado de emergencia tras sufrir una caída en su rancho en Guadalajara, tras la cual sufrió una fuerte lesión en las cervicales.

Luego de que informara la noticia, en redes usuarios comenzaron a especular sobre su estado de salud. Mientras algunos aseguraban que el intérprete de 81 años está grave y/o lucha por su vida, otros prefieren esperar a que sea él mismo quien reaparezca y aclare todo.

Vicente Fernández Jr. comentó que el patriarca de la dinastía Fernández estaba sedado pero "respondiendo bien" a la operación, por lo que sorprendió bastante a todos lo que declaró Alejandro ante la prensa, pues aseguró desconocer el tema.

No, no sé... no tengo idea, yo me terminé ya las vacaciones, muchas gracias eh", dijo el cantante al escuchar las primeras preguntas de los reporteros.

Ante la interrogante sobre si no tenía comunicación con su familia, 'El Potrillo' replicó: "Sí, obviamente que sí hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información, no sé".

Mientras un reportero le recordaba que semanas atrás su padre también estuvo hospitalizado, Alejandro no tomó de la mejor manera el comentario y dijo molesto:

Yo no sé si está hospitalizado hermano, no pongas palabras en mi boca".

Reservándose el derecho a dar más información sobre la salud del 'Charro de Huentitán', el intérprete prefirió hablar de su cambio de imagen de la pandemia, asegurando que fue de las cosas buenas que sacó del aislamiento.

Fuente: Agencia México e Instagram @_vicentefdez