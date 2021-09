Altaír Jarabo le responde a quienes la tachan de interesada por casarse con hombre mayor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su lujosa y espectacular boda celebrada en un castillo ubicado en Francia, la actriz de Televisa, Altaír Jarabo, apareció en su primer evento público tras la ceremonia donde unió su vida a la de Frédéric García, quien es 20 años mayor que ella.

La artista de telenovelas llegó con su ahora marido al concierto que ofreció Alejandro Fernández en un hotel de la Ciudad de México, y durante una entrevista defendió su amor por el empresario francés.

"Estoy super contenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido. Nunca había venido a un evento acompañada", confesó Jarabo.

Sin embargo, Altaír no pudo evitar las preguntas con relación a las críticas que ha recibido sobre la diferencia de edad que existe entre ambos, a lo que la mexicana de 35 años contestó:

"No he leído, la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. Es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama".

Finalmente, Altaír Jarabo desestimó los comentarios que aseguran se casó por dinero con García y sin pensarlo explicó:

"Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir".

Fuente: Agencia México