¿Es lesbiana? Tras divorcio, actriz de Televisa sale del clóset y se confiesa: "Estoy enamorada"

Ciudad de México.- La cantante y actriz M'Balia Marichal rompe el silencio sobre cómo es su relación con Alex, un hombre transexual de 40 años, además de asegurar que ya piensan en boda.

Y esque la exintegrante de OV7, quien en su infancia participó en el programa de Televisa Chiquilladas, se sinceró sobre lo libre que se siente tras hablar abiertamente de su orientación sexual ya que está "muy enamorada", gozando de un amor "libre de etiquetas y prejuicios".

La cantante se defendió de las críticas en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

No es ninguna novedad, les falta decir un día que soy blanca y reptiliana (ríe). Es usual tristemente, en general la gente me quiere mucho y me tiene mucho respeto. La gente comparte conmigo un muy buen momento. Los míos me conocen y quien tiene que saber cómo estoy y lo que vivo lo sabe perfectamente".