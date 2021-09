¿Fue Legarreta? Integrante de 'Hoy' explota en vivo y confiesa que esta conductora lo quiere correr

Ciudad de México.- De nueva cuenta el elenco de Hoy está involucrado en un fuerte escándalo y es que en plena transmisión en vivo de Televisa, uno de los integrantes del programa confesó que una colega lo quiere fuera del matutino y ya pidió su "cabeza".

Durante años, periodistas como Álex Kaffie han asegurado que las personas con más poder dentro de la televisora son Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Según su versión, ellas tienen la influencia para poder despedir a quien se les venga en gana y nadie las puede detener.

Sin embargo, ninguna de ellas fue involucrada en esta reciente polémica y es que el famoso reportero jalisciense Sebastián Reséndiz acusó directamente a otra conductora de intentar sacarlo de Hoy.

Durante la sección de debate ¿De qué me hablas? el joven comunicador confesó sin 'pelos en la lengua' que la periodista Shanik Berman no lo quiere en el equipo.

El reportero mencionó que estaba en desacuerdo con un comentario de la rubia, sin embargo, dijo que tenía miedo de contradecirla pues ya se había enterado que lo quiere correr.

No estoy de acuerdo con Shanik pero me da miedo decirlo, con eso de que se la pasa pidiendo nuestra cabeza, ya me dio miedo, no te preocupes Shanik", dijo.