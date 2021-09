Juanpa Zurita se despide de la soltería de su hermana: "Estás con el amor de tu vida"

Ciudad de México.- Paola Zurita se comprometió con su novio a finales de 2020, por lo que su hermano Juanpa ha aprovechado cada momento a su lado antes de que ella parta para su nuevo hogar.

El lazo que ambos mantienen es único, desde siempre se han mostrado muy unidos y ante cámaras suelen expresar su cariño con bromas pesadas.

Ahora que la vida de Pao está por cambiar, los dos se han dedicado tiempo para recolectar nuevas memorias. Como su visita a un parque de diversiones en el que pusieron a prueba su valentía en un juego mecánico o el salto en paracaídas desde un avión.

Todo indica a que sus aventuras en las que ambos están solteros han llegado a su fin, por lo cual Juanpa Zurita le dedicó a su hermana que está a punto de contraer matrimonio.

Bellísima pilu @paumtzurita , en este viaje nos despedimos de tu soltería, vaya que se aprovecho para molestarte al máximo y gozar la hermandad (swipe). Tu boda cada día se aproxima más y no puedo evitar sentir pánico máximo. Pero vaya que me pone feliz que estés con el amor de tu vida. Ya no escribo mas porque voy a llorar y eso lo guardo para cuando te cases de verdad. Por mientras a molestarte mientras todavía vives con mis papás".