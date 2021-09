¿La corrieron? Chiquis Rivera queda fuera de reality y este cantante de regional ocupará su lugar

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Recientemente se confirmó que la querida y famosa cantante Chiquis Rivera no formaría parte de la nueva temporada de Tengo Talento Mucho Talento y ahora ya se reveló el nombre del personaje que ocupará su lugar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde hace varios días la hija de la fallecida intérprete Jenni Rivera comunicó que lamentablemente ya no sería parte del jurado de este reality, pero no porque la hubieran despedido o porque ella no quisiera.

Según explicó en un video que se publicó a través de Instagram, no logró coincidir con los tiempos de grabaciones y por ello tuvo que decidir no estar en TTMT para cumplir con otros compromisos laborales.

Hace algunas horas se reveló que la persona que se quedará en el lugar de Chiquis será el famoso cantante de regional conocido como El Fantasma.

El público del reality se dijo emocionado por saber que la integrante de la familia Rivera salía del proyecto, asegurando que ella "no tiene talento" y tampoco "conocimiento" sobre temas del ambiente musical.

Fuente: Instagram @chamonic3 y @tengotalentomuchotalento