"Le fue infiel": Gustavo Adolfo Infante traiciona a Galilea Montijo y ella ¡habla de su divorcio!

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, fue exhibida por Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, quien aseguró al aire que la tapatía había cometido una infidelidad, mientras que ella habló de la posibilidad de divorcio de su esposo Fernando Reina.

Y esque en entrevista con medios de comunicación transmitida en el programa de Imagen Televisión, la conductora de Televisa primero habló del aparatoso accidente que sufrió hace unas semanas, por el cual terminó en el hospital al fracturarse el pie.

Fractura del quinto metatarsiano. Venía platicando, no vi unos escalones y volé. Uno de mis chiquillos iba adelante y me alcancé a agarrar de él y medio amortigué. El doctor me dijo que un centímetro más y era operación de clavo y todo", contó Galilea.

Aunque durante este tiempo, la conductora ha sido consentida por su esposo Fernando Reina y su hijo Mateo y ha podido acudir al matutino Hoy ayudándose de una bota, reveló que podría terminar sometiéndose a cirugía, pero todo depende de la evolución de su lesión.

Parece que no... el doctor me dijo dependiendo de la cuarta semana, sino quinta y sexta... apenas voy cumpliendo la tercera semana".

Por otro lado, reveló cómo es la relación con la exesposa de su marido y madre de sus dos hijos mayores, la chef Paola Carus, además de confesar si ha tenido roces con ella como se ha rumorado.

La conductora incluso habló de los hijos que ella tuvo con su marido y qué pasaría si ella y Reina se divorciaran.

La verdad es que siempre nos hemos llevado increíble, yo la adoro. Es una cosa de los tres, no es de 'Galilea, la que le cae bien' yo me he ganado el amor de esos niños son mis hijos y siempre se lo he dicho a Fer. Y si el día de mañana (nos divorciamos) por cualquier cosa, son mis hijos. Yo me he ganado ese amor, ella lo sabe y Mateo adora a Paola y a sus hermanos", dijo contundente.