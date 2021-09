¿Maribel Guardia debuta en el reggaetón? VIDEO confirmaría colaboración con famoso youtuber

Ciudad de México.- Gran controversia generó la cantante Maribel Guardia al aparecer como invitada en el programa de YouTube Peluche en el estuche del Escorpión Dorado.

Durante el paseo por la ciudad, el polémico influencer cuestionó a la famosa estrella acerca de la probabilidad que tiene de interpretar música de reggaetón.

"¿Cuándo va a llegar el disco de Maribel Guardia en reggaetón?", preguntó con mucha seguridad, el personaje interpretado por Alex Montiel, a lo que la cantante muy segura dijo:

No va a llegar jamás en la vida... sí me gusta, pero uno tiene que ser respetuoso de lo géneros. Yo soy grupera, a mi me encanta el mariachi", respondió.