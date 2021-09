Paola Rojas hipnotiza a todo Instagram al lucir seductor pantalón desde Televisa: "Qué mujerón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida conductora Paola Rojas logró provocar tremendo revuelo en las redes sociales y entre los televidentes de Televisa debido a que esta mañana se dejó ver luciendo su pantalón más coqueto y seductor.

La también presentadora del programa de Unicable Netas Divinas no solo es aclamada por su talento, sino también por su increíble belleza y es que ella sabe muy bien qué 'looks' elegir para destacar y este miércoles 1 de septiembre no fue la excepción.

A través de su cuenta oficial de Instagram la exesposa del comentarista de TV Azteca 'Zague' compartió una nueva fotografía para presumir el 'look' del día en su noticiero matutino Al Aire con Paola y causó una revolución.

En esta ocasión, Paola apareció posando con un entallado pantalón de color rojo que resaltó su curvilínea figura, una blusa negra y zapatillas altas, además de que llevó el cabello con ondas y un maquillaje muy neutro.

Los fieles admiradores y fans de Rojas quedaron encantados con este 'outfit' y de inmediato llenaron su publicación con más de cuatro mil 400 Likes además de que ya le escribieron varios elogios y piropos.

Fuente: Instagram @paolarojas