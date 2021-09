¡Se quedó en la calle! Exconductora de 'Hoy' exhibe a Televisa y cuenta cómo la corrieron

Ciudad de México.- Una de las estrellas más aclamadas de Televisa y que hace poco tiempo formó parte del programa Hoy se sinceró y reveló que la corrieron repentinamente de la televisora y literalmente, quedó en la calle por este despido.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La bellísima exreina de belleza costarricense Maribel Guardia estuvo como invitada en el programa de YouTube Escorpión al Volante y aquí se sinceró sobre la vez que la empresa de San Ángel la corrió de un día para otro.

La exesposa de Joan Sebastian le contó al youtuber 'Escorpión Dorado' que llegó a las filas de Televisa gracias a que participó en el certamen de belleza Miss Universo, pues recibió una beca para estudiar artes, danza, entre otras cosas, en una escuela que sería ahora como el CEA.

Maribel, quien en 2020 formó parte del matutino Hoy como co-conductora, explicó que la empresa le pagaba un sueldo, además de que la tenía viviendo en uno de los hoteles más caros de la Ciudad de México, pero de un día para otro le llamaron para informarle que estaba despedida.

Después de un año me llaman y me dicen '¿sigues en México?' y yo '¿cómo? claro', Me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental ya no se acordaban que estábamos aquí, y ya después de un año me dijeron 'gracias'", recordó la actriz costarricense.