Tras 7 años desaparecida de TV Azteca y traicionarlos con Televisa, actriz vuelve ¿desfigurada?

Ciudad de México.- La famosa actriz Anna Ciocchetti reapareció en Ventaneando luego de 7 años desaparecida de TV Azteca y haberse cambiado a las filas de Televisa. Tras padecer una terrible enfermedad, impactó por cómo luce ahora.

La artista, española de nacimiento, inició su carrera como actriz en 1989 en la televisora de San Ángel en la telenovela Mi segunda madre para luego incursionar en cine y teatro.

Tras participar en algunos melodramas más en la televisora de San Ángel, en su mayoría como villana, la actriz se cambió al Ajusco en 1994, cuando apenas iba iniciando como empresa y año en el que Pati Chapoy se habría incorporado también.

Allí se convirtió en pionera de telenovelas pues estuvo en melodramas como A flor de piel, Nada Personal, Mirada de mujer, el regreso, Belinda, Campeones de la vida, Vuélveme a querer, La Loba y Huérfanas, siendo su último proyecto en la empresa en el 2014 con Amor sin reserva.

Posteriormente, Anna se cambió a Telemundo y luego regresó a Televisa, donde participó en telenovelas como Despertar contigo, Caer en tentación y la más reciente, Vencer el desamor, además de que este año estuvo en un capítulo de Esta historia me suena.

La actriz acudió al foro de Ventaneando para promocionar su obra de teatro junto al actor Pedro Sicard llamada Corazón Demediado y aclarar qué fue lo que ocurrió el año pasado cuando se puso grave de salud y tuvo que abandonar una función.

Aunque se rumoraba que se había sometido a algunos procedimientos estéticos por este problema, la actriz lució radiante a sus 56 años y mostró que el paso de los años la ha tratado bien y no ha abusado del bisturí.

Incluso, contó que deja Televisa para regresar a la ficción en TV Azteca con la serie Un día para vivir luego de enfocarse más en el teatro que en la televisión.

Anna rompió el silencio sobre la crisis de salud que sufrió el año pasado y por la que tuvo que abandonar la obra en plena función.

Qué bueno que se da la oportunidad de aclarar todo esto porque tuve como una crisis... yo tuve la sensación de salirme del escenario porque quizá el desenlace hubiera sido fatal. Yo estaba tomando medicamentos para el oído porque se me inflamó, no escuchaba nada del oído derecho", contó.

La actriz reveló que los medicamentos que le dieron fueron tan fuertes que hicieron que esto, combinado con la adrenalina de salir a escena, hizo que se le subiera la presión y de pronto "todo fue confuso y no pude continuar".

No recuerdo cómo bajé las escaleras. De repente dije 'no puedo continuar, no me estoy sintiendo bien', volteé al director y le dije: 'No puedo, una disculpa'. Cuando bajé dije: 'Llévenme al médico. No hay manera que yo pueda seguir con esto'".