Tras darse a la fuga, temen que Larry Ramos tome venganza contra quienes lo denunciaron

Miami, Estados Unidos.- Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se encontraba en arresto domiciliario por supuestos fraudes, sin embargo, se quitó un grillete electrónico para ser monitoreado y se dio a la fuga, por lo cual el FBI ya se encuentra en su búsqueda.

Ante esta situación, su exsocio, Norlan Moncada, quien además lo demandó hace apenas unas semanas, reveló estar preocupado por su seguridad y la de su familia, pues según sus propias palabras, Larry es una persona altamente vengativa.

"Larry no está bien de la cabeza, es una persona sumamente vengativa y en diferentes ocasiones me dijo que si él se iba, no se iba solo. Entonces mi temor es que después de todo lo que ha pasado él trate de suicidarse, pero antes, trate de hacernos algún daño", dijo a Suelta la Sopa.