VIDEO: Graban borracho a famoso de TV Azteca y confiesa ¡que le fue infiel a actriz de Televisa!

Ciudad de México.- Luego de ser exhibido por Alfredo Adame por presuntamente "vender droga en antros" y abandonar TV Azteca por supuestos problemas de depresión tras dejar 'plantada' a su pareja en el reality de Venga la Alegría ¡Quiero Cantar!, ahora un famoso enfrenta nueva polémica.

Se trata del influencer Rey Grupero, quien tras su ruptura de la actriz de Televisa Cynthia Klitbo ahora reportan que habría confesado en una borrachera que le fue infiel con Isa Castro, integrante de Acapulco Shore.

Y esque poco después de terminar con Klitbo, empezó una relación con Isa, lo que desató especulaciones. Según informó el reportero Gabriel Cuevas en Fórmula Espectacular, el Rey Grupero fue grabado sin su consentimiento en una fiesta a la que acudió el pasado 26 de agosto, donde presuntamente se le pasaron las copas y habló de más.

Y esque según Cuevas, el influencer confesó algunas de sus intimidades ante un grupo de desconocidos, entre ellas, que le fue infiel a la actriz de Televisa con Isa y por ello terminaron su relación.

Además, ya al calor de las copas, el youtuber dijo que terminó su relación con la influencer y la acusó de presuntamente haberlo utilizado para ganar fama y que le robó dinero justo antes de romper con él e irse a grabar la nueva temporada del reality de MTV.

"Empezó a soltar sus sentimientos de su vida amorosa. Ustedes recordarán que después de terminar su romance con Cynthia Klitbo tuvo un romance con Isa Castro, una participante de 'Acapulco Shore', quienes la siguen, Isa es de la temporada pasada, y se caracterizó por ser muy sádica, muy intensa, de muchos golpes. Pues en esta fiesta él confesó que la mujer le había robado dinero, que había tenido una mala experiencia con ella", expresó Cuevas.

En esa supuesta reunión, y ya en plena borrachera, el youtuber también habría confesado en video que terminó con Cynthia Klitbo porque le fue infiel con la integrante de Acapulco Shore.

Aquí viene el chismezaso, porque es un video que andan vendiendo, y ahí se ve cómo comenzó a desahogarse y cómo cuenta cómo Isa Castro le robó dinero. Aparte, me está contando mi fuente que él en este video admitió que le fue infiel a Cynthia Klitbo con Isa Castro. Me dijo esa persona que se besó con Isa Castro antes de terminar con Cynthia", contó Cuevas.

Cabe recordar que fue el pasado mes de abril cuando Cynthia Klitbo anunció el fin de su relación con Rey Grupero tras varios meses de polémico romance, el cual fue duramente criticado ya que muchos aseguraban que el youtuber solo la utilizaba, además de que que ella es mayor que él.

Luego de que se confirmara su ruptura con Cynthia, el conductor Alfredo Adame lo 'desenmascaró', asegurando que por fin la actriz había entrado en razón.

¿A qué se dedicaba? Vendía piedra, vendía droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo".