Acabó en psiquiátrico: Famosa de TV Azteca reaparece y acusa a productor por violencia y "tortura"

Ciudad de México.- Una vez más la controversial Yanin Campos, quien fue participante de MasterChef México en TV Azteca, provocó gran polémica debido a que hace algunas horas denunció públicamente al productor del reality por "tortura" y violencia psicológica.

La conocida cocinera y ahora estrella de OnlyFans tachó de "enfermo" a Conrado Alejandro Martínez, quien es productor de la empresa Endemol Shine responsable de MasterChef y de ahora La Casa de los Famosos.

A través de una serie de mensajes que publicó a través de su cuenta de Twitter, la exconcursante de MasterChef: La Revancha aseguró que el sujeto la engañó y la hizo iniciar una relación con él aunque estuviera casado y que lo peor es que su esposa Deny Welsh estaba enterada de todo.

Yanin asegura que tanto el productor y la doctora y sexóloga se han burlado de ella y supuestamente no han dejado de insultarla:

Sin embargo, la historia dio un giro cuando Conrado y su esposa de inmediato respondieron a las fuertes declaraciones que hizo la también influencer y le recordaron que ella sabía que el productor estaba casado, que vivía con sus hijos y que en su matrimonio se permitía tener relaciones abiertas con una o varias personas.

Mira querida, a mi me parece que lo que sucede es que cuando el juego no se sabe jugar, no se entiende bien...no somos la única relación abierta y no eres la única persona que se toma un papel que no le corresponde", le respondió Deny.