¡Adiós exclusividad! Tras desfigurarse y cambiar Televisa por TV Azteca, actor llega a 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso que estuvo más de dos décadas en Televisa pero presuntamente fue despreciado y vetado por la televisora luego de que abandonara una telenovela, reapareció en Sale el Sol para hablar de su nuevo proyecto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor y cantante Pedro Fernández estuvo por 29 años en la televisora de San Ángel y presuntamente perdió su contrato de exclusividad luego de que en el 2014 saliera abruptamente del melodrama que protagonizaba, Hasta el fin del mundo.

Fernández dejó tirado el proyecto y tuvo que ser reemplazado por David Zepeda para que fuera pareja de Marjorie de Sousa. Aunque el tapatío contó años después que tuvo que salir por problemas personales, se dijo que esta fue una traición que nunca perdonaron.

Desde el 2014, el actor no aparecía en ninguna otra televisora, hasta que en el 2020 reapareció y dejó en shock por su cambiado aspecto físico.

En un Live con Isabel Lascurain de Pandora, el cantante lucía irreconocible y usuarios se le fueron encima asegurando que quedó "desfigurado" por tanto bótox y cirugías. Él negó haberse sometido a algún arreglito estético.

Meses después apareció en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría para hablar de su trayectoria y dejó en shock, pues era la primera vez que formaba parte de otra televisora, lo que según TVNotas destapó que había perdido su exclusividad.

El último proyecto en televisión de Pedro fue la telenovela que abandonó en el 2014. Estuvo 7 años desaparecido hasta que ahora llegó al matutino Sale el Sol de Imagen Televisión y habló de su nuevo proyecto en Telemundo, televisora que le abrió las puertas tras quedarse sin trabajo en la TV.

Pedro estuvo en el corazón de Hollywood para presentar su nueva serie, Malverde: El Santo Patrón, la cual se estrenará el próximo 28 de septiembre. En entrevista con el matutino, el cantante agradeció que no haya más víctimas que lamentar por el sismo ocurrido en México este pasado 7 de septiembre:

Afortunadamente creo que dentro de lo que cabe lo que hay que lamenta es más material que humano pero el susto no te lo quita nadie".

Pedro se mostró orgulloso de trabajar en el proyecto, el cual significa su regreso a la pantalla chica.

Es una leyenda, es un personaje que una vez empecé a investigar y documentarme, me di cuenta de que la leyenda urbana estaba muy lejos de lo que él representó y la importancia que tuvo y sigue teniendo para sus fieles seguidores y creyentes".

Contó que incluso buscó a la familia de Vicente Fernández para conocer su estado de salud tras la caída que sufrió: "Amistad tengo, no he tenido contacto; me he tratado de poner en contacto con ellos y no ha sido posible y hay que entender que no es el momento y desear de todo corazón que la recuperación llegue pronto".

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, Venga la Alegría y TlNovelas e Instagram @isabel_lascurain y @pedro.fer