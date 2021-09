Adiós Televisa: Tras 23 años en 'Hoy', Andrea Legarreta se despide y ¿se va a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 32 años en Televisa y 23 en el programa Hoy, la conductora Andrea Legarreta sorprendió con un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. ¿Se va a TV Azteca?

Aunque la conductora confesó hace poco que hace algunos años renunció tres veces al matutino por problemas con el productor de entonces, Roberto Romagnoli, ahora también volvió a despedirse y usuarios quedaron en shock.

Aunque Legarreta se ausentó un tiempo de la emisión ya que aseguró que en un cambio de productores la despidieron, poco después volvió y hasta ahora es la conductora que más años lleva frente del matutino junto a los conductores Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Lambda García, Arath de la Torre y Andrea Escalona.

Sin embargo, afortunadamente la esposa de Erik Rubín no se despidió del programa, sino del reality show Los Chiquillos de Hoy, el cual este viernes llegó a su fin y sale del aire de Las Estrellas para darle paso a otra temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

El reality tuvo como ganador al pequeño Julio del equipo de los Chiquinenes de su padrino Paul Stanley y tendrá una participación en la telenovela Mi Fortuna es Amarte de Nicandro Díaz y un episodio de Como dice el dicho.

Horas antes, así se despidió la conductora, quien era la 'juez de caramelo' junto a Carlos Espejel y Mariana Ochoa.

Mañana es la gran final! Y les quiero decir que ha sido de lo más hermoso y difícil que me ha tocado hacer en mi carrera!! #LosChiquillosDeHoy".

"Es difícil hacer un comentario a la presentación de alguien y más una personita desarrollando su talento y más cuando yo también fui una niña que desde pequeña tuvo la certeza de lo que quería hacer y mis padres me apoyaron para prepararme y perseguir mis sueños", contó.

Es difícil porque tengo la CERTEZA de que TODOS salen a dar lo mejor! A entregar su energía, talento y amor! A pesar de los nervios, las luces, las cámaras y los comentarios!! Los admiro! Mando todo mi amor, respeto y admiración a TODOS ustedes y a sus familias amores!! Les recuerdo que son seres bellos y especiales! Y agradezco todo lo que nos provocaron en el camino, a los que siguen y a los que salieron".

"Recuerden que un comentario NO los define! TODOS son valiosos y TODOS merecen luchar día a día por su felicidad! Y quizás no le vamos a gustar a toda la gente o no seamos sus favoritos, pero NO PASA NADA! Habrá otras personas que los aprecien y valoren y eso es hermoso!! Comiencen por amarse y creer en ustedes mismos, eso les dará lo que se necesita para seguir adelante, a pesar de todo", mencionó.

