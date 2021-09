Ex de Paola Rojas deja en shock con fuerte confesión sobre famosa de Televisa que sufrió violencia

Ciudad de México.- El conductor de Imagen TV Poncho Vera, quien hace años tuvo una sonada relación con Paola Rojas, sorprendió al señalan que confía en las declaraciones de una famosa expareja que hace poco reveló que sufrió violencia en su matrimonio pasado.

El presentador del matutino Sale el Sol lamentó que su exesposa Gaby Platas haya vivido complicados momentos mientras estuvo casada con Paco de la O, quien fue señalado como un hombre violento, de vicios e inestable.

Él no me merece nada, creo que para mí como mujer fue importante terminar una relación con tantas cosas tan negativas y que de repente uno se acostumbra y no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente te acostumbras", dijo una entrevista con Mara Patricia Castañeda.