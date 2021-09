¿Fin del escándalo? Alejandra Guzmán limaría asperezas con Frida Sofía: "Estoy muy tranquila"

Ciudad de México.- Desde hace ya varios meses, la familia de Alejandra Guzmán ha protagonizado una serie de escándalos y problemas, sobre todo desde que su hija Frida Sofía denunció a Enrique Guzmán de supuesto acoso sexual.

Tras esta problemática, en cada encuentro que la prensa tiene con cualquiera de las famosas, son cuestionadas acerca de la situación.

En una reciente intervención en la que la rockera acudió como invitada a la transmisión del programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, donde hablaría de su participación en El juego de las llaves, fue interrogada sobre el problema que tiene con su hija.

Estoy muy bien, a pesar de todo. He sacado fuerza de este dolor, he sacado recuperación, he sacado valentía y valor y fuerza, fortaleza, cosas que conozco y sé ponerle una buena cara a la adversidad y conozco la verdad, que también la verdad me da mucha paz", reveló.