¡Lo corrieron! Conductor de 'VLA' traiciona a Televisa tras 'relación' con ejecutivo y 8 años en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandro Maldonado, mejor conocido como el 'Yoga teacher', habló como nunca de su despido de Televisa, televisora en la que trabajó durante 8 años en el programa Hoy y de la cual fue sacado sin previo aviso.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista con la periodista Adela Micha, el conductor que después del canal de Las Estrellas se incorporó a TV Azteca y actualmente forma parte del elenco de conductores de Venga la Alegría, donde dirige la sección 'Momento Zen'.

El entrenador de yoga, quien dejó el programa Hoy en 2018 tras más de 8 años al aire, explicó cómo fue que lo corrieron de la televisora de San Ángel luego de que saliera el entonces alto ejecutivo Pepe Bastón, de quien se rumoraba era su 'protegido'.

"¿Por qué te saliste de Televisa?", le pregunta directamente Adela, a lo que 'El Yoga Teacher' respondió:

Me salieron, yo no me salí".

"¿Pero cuando entró una nueva productora o qué?", le cuestiona. "No, todo estaba corriendo normal", contesta Maldonado pero de repente Adela le hace una pregunta incómoda. "¿Cuándo se fue Bastón o qué?"

Más o menos (ríe) un poquito antes", dijo algo incómodo.

Y esque cabe recordar que desde su salida hace tres años de Hoy, se rumora que era el consentido de Pepe Bastón, entonces director internacional de Televisa, pues presuntamente era su entrenador personal y sostenían una íntima relación de amistad.

La estrecha relación entre Maldonado y Pepe es lo que se rumora habría dejado al entrenador de yoga durante muchos años en el matutino más visto de la televisión mexicana, sin embargo, Bastón dejó su cargo en 2017 y Maldonado fue despedido.

Finalmente, Maldonado contó que luego de su despido, se cambió a Telemundo y finalmente al Ajusco, donde permanece hasta la fecha.

Yo siempre voy a estar muy agradecido con Televisa y lo que viví. Estuve 8 años todas las mañanas en distintas producciones y luego me fui a Telemundo a Un Nuevo Día un buen rato, que también fue increíble porque tienes conexión con los hispanos en Estados Unidos".

Posteriormente, contó que llegó a TV Azteca de la mano del fallecido director de contenidos Alberto Ciurana, quien perdió la vida en marzo de este año por Covid-19, y Sandra Smester, quien lo reemplazó en el cargo.

Luego llegué a Azteca, que me encanta. Despuesito de cuando entró Ciurana y Sandra Smester".

Maldonado contó que le dio mucha tristeza salir de Televisa, ya que fue muy inesperado.

Claro que sí (me dio tristeza). es como un matrimonio que yo tenía con mi público y mi programa y de repente que te digan: 'ya no vas a seguir'. Me dijeron el miércoles 'el viernes es tu último programa'", recordó.

Reveló cuál fue la razón que le dieron para 'correrlo', contando que la entonces productora de Hoy Carmen Armendáriz fue quien le dio la noticia y le aseguró que ella no tomó la decisión sino altos mandos del canal.

'Estás muy expuesto, hay mucha publicidad tuya por todas partes', eso me explicaron. Eso me dijo Carmen Armendáriz que la quiero mucho. Me veía a los ojos y me decía: 'No fui yo'".

Fuente: Canal de YouTube de 'Venga la Alegría', La Saga Team e Instagram @programahoy