Michael Jackson: A 20 años del icónico y último concierto en Nueva York del 'Rey del Pop'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 10 de septiembre, no es un día como cualquier otro para los fans de la música, y mucho menos para uno de los artistas más queridos de la historia como lo es Michael Jackson, que en una fecha como hoy dio su último concierto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Han pasado ya 20 años de aquel memorable concierto sobre el escenario del mítico Madison Square Garden de Nueva York, en el que el ‘Rey del Pop’, quizá sin saberlo, brindaba por última vez para miles de fanáticos suyos.

Con invitados de lujo como Slash, 'N Sync, Destiny's Child, Mýa, Usher, Monica, Luther Vandross y Whitney Houston, Michael volvía a los escenarios ese 10 de septiembre, tras seis años de ausencia y que mejor que volver para celebrar 30 años de carrera como solista.

La presentación se dio solo un par de horas antes del terrible atentado terrorista que la ciudad sufrió en las Torres Gemelas el 11S, con un saldo de 3016 personas fallecidas, lo que quizás explique porqué el show no fue tan mediático.

Cabe señalar que se trató de el último concierto del ‘Rey del Pop’, pues el destino fue caprichoso con el artista, ya que para marzo de 2009 anunciaba que para mediados de ese año regresaría con su gira ‘This is it’, la cual no pudo lograrse pues el 25 de junio, Michael Jackson perdió la vida.

Fuente: Staff