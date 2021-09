Tragedia para Ninel Conde: Exsocio de Larry Ramos planea 'hundirlo' en la cárcel con esto

Ciudad de México.- José Moncada, quien fuera socio de Larry Ramos, reveló sus intenciones de ofrecer una recompensa para dar con el paradero del esposo de Ninel Conde quien tiene poco más de una semana prófugo de la justicia.

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, Moncada confesó sus planes para reunir dinero y ofrecerlo a cambio de información que pueda adelantar la captura del empresario colombiano enjuiciado en Estados Unidos por fraudes millonarios.

Sin embargo, José destacó que a pesar de que tiene la idea de dar dinero a cambio de información de Ramos, no descarta que las autoridades de Estados Unidos estén a punto de capturarlo.

"Sé que lo tienen ya algo cerca, es cuestión de horas, creo firmemente que Larry contó con el recurso de algún grupo delictivo, que eran los únicos que pudieron haberlo sacado de diferentes estados para llegar a Texas".

Finalmente, José Moncada aprovechó las cámaras para responderle al aclamado 'Bombón Asesino' luego de que la cantante aseguró que demandará a quien la señale injustamente por su vínculo con Larry.

Me pareció desafortunado, porque yo creo que ella tuvo en su momento lo que todos estamos esperando, era una posición más firme de Ninel, un momento donde ella hubiera salido a rechazar el acto de Larry y haberse puesto del lado de la verdad y de la justicia, si ella quiere acusarme, aquí estoy, yo no me he fugado, yo no soy el que anda huyendo de la justicia", manifestó.